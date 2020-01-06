Бундесвер приостановил ротацию сил в Ираке

6 января 2020 03:04 (UTC+04:00)

Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) приостанавливает ротацию сил, участвующих в международной миссии по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке. Об этом сообщила в воскресенье вечером в "Твиттере" пресс-служба Минобороны ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

"Из-за развития ситуации в Ираке генеральный инспектор (командующий) Бундесвера [Эберхард] Цорн принял решение приостановить ротацию контингента", - отмечается в сообщении.

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