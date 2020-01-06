В Германии назвали Гуаидо легитимным главой парламента Венесуэлы

6 января 2020 16:39 (UTC+04:00)

Германия рассматривает венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо как легитимного спикера национального собрания страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.

Берлин считает, что руководство Венесуэлы "попыталось манипулировать выборами", назвав ограничение доступа к парламенту "нападением на демократию".

"Его переизбрали 100 голосами при 167 присутствовавших депутатах, то есть очевидным большинством, председателем национального собрания. Таким образом, ничего не изменилось, чтобы правительство ФРГ не считало Гуаидо переходным лидером", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США
США 16:47
Глава МИД ФРГ назвал неэффективным давление на Ирак при помощи санкций
Европа 15:07
Полиция Германии задержала мигрантов из Азербайджана
Общество 14:45
Гуайдо вышел из партии
Другие страны 08:16
Мадуро поддержал назначение депутата Луиса Парры спикером парламента Венесуэлы
Другие страны 04:35
Группа Лимы осудила недопуск властями Венесуэлы депутатов в здание парламента
Другие страны 04:17
Лента новостей
Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
Европа 17:51
Китай обнародовал данные по импорту туркменского газа
Туркменистан 17:35
Североатлантический совет соберется в Брюсселе на уровне постпредов
В мире 17:06
На выборы в парламент Азербайджана зарегистрированы кандидатами 458 человек
Политика 16:48
Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США
США 16:47
Самые красивые платья на "Золотом глобусе" (ФОТО)
Стиль 16:43
Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились
Энергетика 16:21
МИД КНР: внешние силы вынудили Иран сократить обязательства по ядерной сделке
Китай 15:56
Эрдоган и Меркель обсудили по телефону обстановку в Сирии и Ливии
Турция 15:52