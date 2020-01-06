Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии

6 января 2020 17:51 (UTC+04:00)

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получил наибольшее число голосов по итогам прошедшего в воскресенье второго тура выборов президента страны и является новоизбранным главой государства. Об этом сообщил в понедельник председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики Джюро Сесса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС.

После обработки 100% бюллетеней Миланович набирает 52,70% голосов. Действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович с результатом 47,30% уступает оппоненту.

Как отметил Сесса, итоговая явка составила 54,99%. Недействительными признаны 4,35% или более 89 тыс. бюллетеней.

Правом голоса в прошедших первом и втором турах президентских выборов обладали более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за рубежом. Общая численность населения Хорватии составляет 4,1 млн человек.

Президент Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет с правом переизбрания на один срок. Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он может баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах претенденту необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.

За ходом голосования в стране следили более 24 тыс. наблюдателей.

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