ЕС призывает Иран продолжить выполнение ядерного соглашения

6 января 2020 22:43 (UTC+04:00)

Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, несмотря ни на что. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С европейской точки зрения, важно, чтобы Иран вернулся к соблюдению ядерной сделки. Мы должны убедить Иран, что это в его интересах", - заявила она.

В заявлении также говорится, что Европейская комиссия проведет 8 января специальное заседание по ситуации в Ираке для координации действий по деэскалации в этой стране.

"В среду я созову специальное заседание коллегии [Еврокомиссии], на котором верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель и другие еврокомиссары проинформируют о работе с иностранными игроками в Ираке и за его пределами. Эта встреча послужит платформой для координации действий Еврокомиссии в регионе", - говорится в заявлении.

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