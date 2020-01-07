ЕС подтвердил проведение встречи глав МИД по Ирану 10 января в Брюсселе

Евросоюз официально подтвердил проведение экстренной встречи глав МИД 28 стран сообщества по Ирану 10 января в Брюсселе. Об этом написал в Twitter в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я созвал экстренную встречу министров иностранных дел наших стран-членов в пятницу во второй половине дня, чтобы обсудить последние события в Иране и Ираке. ЕС сыграет свою роль для снижения напряженности в регионе", - заявил он.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что экстренное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел будет посвящено обсуждению не только ситуации в Ираке и Иране, но и будущего ядерной сделки. Пока нет информации, будет ли на эту встречу приглашен глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В воскресенье Боррель сообщил, что пригласил иранского министра в Брюссель, однако дата визита пока не определена. Как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь Борреля Питер Стано, Брюссель пока не получил от Тегерана ответа на это приглашение.

10 января эти же вопросы будут обсуждаться на экстренной встрече коллегии Европейской комиссии, а 14 января эти темы будут рассмотрены на заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов.

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