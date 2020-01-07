Британия прекратила готовиться к плану на случай жесткого Brexit

Правительство Великобритании прекратило подготовку к экстренному плану Yellowhammer, созданному на случай выхода страны из ЕС без заключения соглашения, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственные документы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, письмо, предписывающее "немедленно" прекратить подготовку к экстренному плану Yellowhammer, было направлено высокопоставленным должностным лицам министерства по делам Brexit еще 23 декабря.

В письме говорится, что подготовка к экстренному плану должна быть прекращена с января, на подготовку к нему больше не должны выделяться средства, а госслужащие больше не должны планировать меры на случай выхода страны из ЕС без заключения соглашения. Также в тексте документа отмечается, что "правительство теперь сосредоточится на заключении текущей сделк

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