Британия прекратила готовиться к плану на случай жесткого Brexit

7 января 2020 05:16 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании прекратило подготовку к экстренному плану Yellowhammer, созданному на случай выхода страны из ЕС без заключения соглашения, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственные документы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, письмо, предписывающее "немедленно" прекратить подготовку к экстренному плану Yellowhammer, было направлено высокопоставленным должностным лицам министерства по делам Brexit еще 23 декабря.

В письме говорится, что подготовка к экстренному плану должна быть прекращена с января, на подготовку к нему больше не должны выделяться средства, а госслужащие больше не должны планировать меры на случай выхода страны из ЕС без заключения соглашения. Также в тексте документа отмечается, что "правительство теперь сосредоточится на заключении текущей сделк

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Борис Джонсон обсудил обострение обстановки на Ближнем Востоке с премьером Ирака
Европа 6 января 18:30
Великобритания закупает в Туркменистане карбамид
Бизнес 6 января 10:07
Глава британского МИД обсудит с Помпео убийство генерала Сулеймани 9 января
Европа 5 января 05:10
Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе
Европа 5 января 01:10
МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран
Европа 4 января 13:14
В ДТП рядом с Хитроу погибли трое бортпроводников British Airways
Европа 2 января 05:27
Лента новостей
В Мексике за 13 лет пропали без вести более 60 тысяч человек
В мире 06:13
Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат
США 05:32
В Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
Другие страны 04:00
Chevron вывела из Ирака своих сотрудников
Арабские страны 03:39
American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
В мире 03:12
В Турции задержаны около 80 нелегалов
Турция 02:43
Глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака - СМИ
США 02:10
Израиль утвердил планы строительства около 2 тыс. домов в поселениях
Израиль 01:57
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Арабские страны 01:34