Себастьян Курц стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен во вторник привёл к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это уже второе правительство республики во главе с Курцем. Первый кабмин, сформировавшийся в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Церемония прошла в канцелярии федерального президента. Перед тем как привести к присяге новый кабмин, австрийский президент освободил от обязанностей правительство переходного периода под руководством первой женщины-канцлера Бригитте Бирляйн.

В минувшую среду Австрийская народная партия (АНП) Курца договорилась о формировании правительственной коалиции с "Зелёными". Новый кабинет состоит из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, 13 министров и двух госсекретарей.

Таким образом, Курц снова вернулся на пост главы правительства республики, лидер "Зелёных" Вернер Коглер стал вице-канцлером, а также министром по делам государственной службы и спорта. Во главе МИД остался министр из состава временного правительства - Александер Шалленберг.

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