Глава МИД Британии предостерег от развязывания войны с Ираном

7 января 2020 17:22 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб опасается, что возможная война с Ираном сыграет на руку лишь террористам. Об этом он заявил во вторник перед вылетом в Брюссель, где намерен обсудить с коллегами из Франции и Германии обострение ситуации на Ближнем Востоке, произошедшее в результате убийства Касема Сулеймани, занимавшего пост командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены тем, что полномасштабная война нанесет большой ущерб, а единственными победителями в ней на самом деле будут террористы, в особенности из "Даиш"", - приводит слова министра агентство Reuters.

"Мы надеемся добиться деэскалации напряженности с Ираном и гарантировать в отношении Ирака, что мы не лишимся давшихся нам тяжело достижений в борьбе против "Даиш", - добавил он в эфире телеканала Sky News.

"Мы работаем вместе с нашими партнерами в США, в ЕС, и именно поэтому я сегодня лечу в Брюссель, чтобы гарантировать, что мы пошлем ясный и четкий сигнал о необходимости деэскалации и нахождения дипломатического выхода из ситуации", - сказал Рааб.

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