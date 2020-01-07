Премьер Греции подтвердил заинтересованность Афин в американских F-35

7 января 2020 23:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник подтвердил заинтересованность Афин в американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начнем переговоры, чтобы изучить возможность присоединения к программе F-35. Для меня это важный приоритет", - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Мицотакис находится с визитом в США, позднее во вторник у него запланирована встреча с президентом страны Дональдом Трампом.

При этом он высоко оценил сотрудничество двух стран в оборонной сфере. "Очевидно, что наше сотрудничество в области обороны движется в правильном направлении", - сказал Мицотакис.

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