Франция усилит защиту своих военных в Ираке

8 января 2020 00:43 (UTC+04:00)

Франция усилила защиту своих военных, дислоцированных в Ираке, сообщила министр обороны этой страны Флоранс Парли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После событий в Багдаде мы с прошлой пятницы усилили уровень защиты 160 тысяч французских военных, дислоцированных в Ираке. Все сделано для обеспечения их безопасности", - написала министр на своей странице в Twitter.

Парли также отметила, что Франция призвала Иран к деэскалации и возращению к полному выполнению "ядерной сделки".

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