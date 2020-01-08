Меркель провела телефонный разговор с Трампом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во вторник в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Канцлер Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп вечером обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана и Ирака. Также они обсудили текущую ситуацию в Ливии и политические усилия по разрешению конфликта в этой стране", - заявил он.

Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.

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