Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам пассажиров и экипажа украинского самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал в среду глава украинского государства в "Фейсбуке".

Зеленский также сообщил, что "по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли." "Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших", - добавил президент.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности.

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