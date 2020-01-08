Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб осудил удары Ирана по базам США в Ираке, призвав Тегеран к немедленной деэскалации ситуации. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы международного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем эту атаку на военные базы в Ираке, на которых размещены силы [возглавляемой США международной антитеррористической] коалиции, в том числе британские. Мы обеспокоены сообщениями о жертвах и использовании баллистических ракет", - заявил Рааб.

"Мы призываем Иран не повторять эти безрассудные и опасные атаки, а вместо этого стремиться к немедленной деэскалации", - сказал министр. "Война на Ближнем Востоке сыграет на руку исключительно "Исламскому государству" и другим террористическим группам", - предупредил Рааб.

Обстановка в регионе резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

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