Маас осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке

8 января 2020 13:41 (UTC+04:00)

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил Иран за атаки на военные базы в Ираке, где размещены американские военные, призвал Тегеран воздерживаться от шагов, ведущих к обострению конфликта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы осуждаем ракетный обстрел Ираном иракских военных баз, на которых размещены силы коалиции. Мы призываем Иран воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - приводит МИД ФРГ слова министра.

Он добавил, что Берлин поддерживает контакт со всеми сторонами разворачивающегося конфликта. "Все должны в этой ситуации сохранять благоразумие и сдержанность", - отметил Маас.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

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