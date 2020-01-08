Борис Джонсон осудил авиаудары Ирана по базам США в Ираке

8 января 2020 16:52 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил авиаудары Ирана по базам США в Ираке, назвав их "бездумным и опасным" действием, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Разумеется, мы осуждаем нападение на иракские военные базы, на которых размещены военнослужащие коалиции. Иран не должен повторять подобные бездумные и опасные нападения, а вместо этого должен стремиться к срочной деэскалации", - сказал Джонсон, выступая в среду в парламенте.

Он отметил, что Соединенное Королевство делает все возможное для того, чтобы найти дипломатическое решение ситуации на Ближнем Востоке, а также для обеспечения безопасности собственных военнослужащих, находящихся в регионе.

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