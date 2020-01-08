Люка Бессона оштрафовали на €10 тыс. за увольнение сотрудницы на больничном

8 января 2020 21:21 (UTC+04:00)

Французский режиссер Люк Бессон проиграл суд своей бывшей ассистентке Софи Ф., которую он уволил, пока та была на больничном. Как сообщает в среду газета Le Parisien, его приговорили к штрафу в размере €10 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, суд назначил штраф компании Бессона EuropaCorp, в которой девушка числилась сотрудницей, в размере €20 тыс. Сама Софи также получит €1 тыс. в качестве компенсации морального вреда, плюс проигравшая сторона должна будет покрыть ее судебные издержки.

В октябре 2017 года женщина дважды попросила Бессона об отпуске, однако получила отказ, после чего взяла больничный. По словам адвоката Софи Ф., она "устала от травли, которой подвергалась на протяжении нескольких лет". Спустя несколько месяцев, в январе 2018 года она, находясь на больничном, получила уведомление об увольнении за "серьезный проступок", а именно - за продолжительное отсутствие.

В ходе разбирательства прокурор запросил для Бессона 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере €30 тыс. и €50 тыс. штрафа для компании EuropaCorp.

Как отмечает газета, Софи оставалась на больничном 13 месяцев и смогла найти новую работу лишь спустя два года.

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