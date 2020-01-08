МИД Румынии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

8 января 2020 21:59 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Румынии выразило соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолета украинской авиакомпании, который потерпел крушение в Иране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба румынского МИДа.

В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.

"Искренние соболезнования семьям тех, кто потерял жизни в рухнувшем украинском самолете, который должен был лететь из Тегерана в Киев", - говорится на странице МИДа Румынии в Twitter.

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