Словакия выступила за дипломатический диалог по​​​​​​ Ближнему Востоку

Ситуация в регионе Ближнего Востока опасная, всем заинтересованным сторонам необходимо проявить сдержанность, а при решении существующих проблем отдать предпочтение дипломатическому диалогу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в опубликованном в среду вечером заявлении МИД Словакии.

Также дипведомство осудило любое нарушение международного права и Хартии ООН.

"МИД Словакии считает актуальную ситуацию в Ираке и в регионе Ближнего Востока весьма опасной, поддерживает призывы к сдержанности и прекращению роста напряженности, который может серьезно угрожать стабильности и безопасности в данной области. В связи с этим призываем все заинтересованные страны, чтобы при решении сложной ситуации в данном регионе они отдавали предпочтение дипломатическому диалогу", - говорится в заявлении.

Одновременно МИД Словакии осудил любое нарушение международного права, особенно Хартии ООН, которая является основой международной безопасности. МИД также призвал при решении ситуации в регионе к поддержанию норм международного права, включая международное гуманитарное право. Дипведомство подчеркнуло, что Словакия готова активно помогать правительству Ирака при стабилизации ситуации в стране и при обучении иракских сил безопасности.

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