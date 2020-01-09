"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

Мадридский "Реал" со счетом 3:1 победил "Валенсию" в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Турнир проходит в Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет прямым ударом с углового на 15-й минуте открыл полузащитник "Реала" Тони Кроос. Также у мадридского клуба отличились Иско (39-я минута) и Лука Модрич (65). В составе "Валенсии" с пенальти мяч забил Даниэль Парехо (90). Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле на 70-й минуте, заменив Кевина Гамейро, и не отметился результативными действиями.

Для Модрича этот гол стал пятым в сезоне, что является его лучшим достижением за восемь лет в мадридском клубе.

"Реал" прервал семиматчевую беспроигрышную серию "Валенсии" (4 победы, 3 ничьи) во всех турнирах. Столичная команда не проигрывает 15 матчей кряду (10 побед, 5 ничьих).

Второй полуфинал между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" пройдет в четверг.

Суперкубок Испании впервые проходит в формате "Финала четырех". "Барселона" и "Валенсия" вошли в число участников на правах финалистов Кубка Испании сезона-2018/19, "Барселона" также стала победителем чемпионата страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" попали как команды, занявшие второе и третье места соответственно в национальном первенстве. Финал турнира состоится 12 января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.