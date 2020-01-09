"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

9 января 2020 01:40 (UTC+04:00)

Мадридский "Реал" со счетом 3:1 победил "Валенсию" в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Турнир проходит в Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет прямым ударом с углового на 15-й минуте открыл полузащитник "Реала" Тони Кроос. Также у мадридского клуба отличились Иско (39-я минута) и Лука Модрич (65). В составе "Валенсии" с пенальти мяч забил Даниэль Парехо (90). Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле на 70-й минуте, заменив Кевина Гамейро, и не отметился результативными действиями.

Для Модрича этот гол стал пятым в сезоне, что является его лучшим достижением за восемь лет в мадридском клубе.

"Реал" прервал семиматчевую беспроигрышную серию "Валенсии" (4 победы, 3 ничьи) во всех турнирах. Столичная команда не проигрывает 15 матчей кряду (10 побед, 5 ничьих).

Второй полуфинал между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" пройдет в четверг.

Суперкубок Испании впервые проходит в формате "Финала четырех". "Барселона" и "Валенсия" вошли в число участников на правах финалистов Кубка Испании сезона-2018/19, "Барселона" также стала победителем чемпионата страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" попали как команды, занявшие второе и третье места соответственно в национальном первенстве. Финал турнира состоится 12 января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Барселона" не сумела удержать победу в матче чемпионата Испании против "Эспаньола"
Спорт 5 января 03:19
Футболист французского "Генгама" Жюлан погиб в ДТП в возрасте 23 лет
Европа 4 января 00:25
ЦИК Испании решил лишить лидера Каталонии права занимать госдолжности
Европа 3 января 22:09
Госадвокатура Испании просит суд приостановить действие ордера на арест Пучдемона
Европа 3 января 20:42
В Испании задержали нигерийку, выдававшую себя за главу органа ООН
Европа 3 января 02:50
"Рома" готова выкупить футболиста Смоллинга у "Манчестер Юнайтед" за €15 млн
Европа 31 декабря 2019 01:17
Лента новостей
Защита Вайнштейна потребовала, чтобы судья взял самоотвод
США 02:21
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
Израиль 02:06
Джонсон назвал позитивными переговоры с главой Еврокомиссии по Brexit
Европа 01:57
Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над аэропортом Триполи
Другие страны 01:21
В "зеленой зоне" Багдада упали несколько ракет
Арабские страны 01:13
Машины коалиции прибыли на американскую базу в Сирии
Арабские страны 01:03
Дания выведет часть военных из Ирака
Арабские страны 00:45
Экс-главу Nissan вызвали на допрос в ливанскую прокуратуру
Арабские страны 00:28
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд
Турция 00:12