В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно

9 января 2020 03:54 (UTC+04:00)

Букингемский дворец заявил, что решение принца Гарри и его супруги Меган покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно создает проблемы, решение которых потребует времени, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы понимаем их желание выбрать иной подход, но это сложные проблемы, проработка которых займет время", - заявила журналистам официальный представитель дворца, добавив, что переговоры с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на раннем этапе.

Ранее в среду принц Гарри и его супруга, американская бывшая актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но и одновременно даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на дальнейших планах.

Официальные расходы королевской семьи покрываются из так называемого "гранта суверена", выделяемого правительством. Грант формируется из процента от прибыли, приносимой принадлежащими короне и находящимися в ведении правительства многомиллиардными владениями. Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына принцы Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.

Принц Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци. Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.

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