Глава МИД ФРГ: Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию

9 января 2020 12:44 (UTC+04:00)

Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану привело к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг в прямом эфире телеканала ZDF глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Во всяком случае, в ситуации произошла значительная разрядка в последние часы, это связано с тем, что американский президент действительно выступил в большей или меньшей степени с предложением о разговоре о региональной роли Ирана, о программе баллистических ракет Ирана. Мы должны это сделать, мы, как ЕС, все время упоминали об этом в отношении Ирана. Он (Трамп) хочет говорить и об атомном соглашении с Ираном. Считаю, что мы преследуем одинаковые цели", - сказал Маас.

Он добавил, что целью западных союзников остается "не допустить того, чтобы Иран получил атомное оружие"

"Мы считаем, что при помощи СВПД этого можно достичь, в прошлом этого удавалось добиться, и мы должны говорить о том, как это будет идти дальше", - добавил Маас.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай призвал США и Иран к диалогу
Китай 12:58
Иран обнародовал предварительный отчет о крушении украинского авиалайнера
Общество 12:07
Минэнерго Азербайджана о важных аспектах сотрудничества с США
Энергетика 11:52
В США разрешили тратить бюджет Пентагона на постройку стены с Мексикой
США 11:52
Премьер госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки
Китай 11:49
Крупнейшие банки Японии приказали своим сотрудникам-японцам покинуть Иран
Другие страны 11:02
Лента новостей
ВБ повысил прогноз роста ВВП Казахстана на 2020 год
Бизнес 13:02
Всемирный банк связывает рост ВВП в Азербайджане с внутренними реформами
Финансы 12:59
Китай призвал США и Иран к диалогу
Китай 12:58
В 2019 г. в Турции незначительно сократились пассажироперевозки авиатранспортом
Турция 12:54
Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд
Общество 12:53
Китайская Elion Group планирует реализовать ряд проектов в Узбекистане
Бизнес 12:50
В динамике оползня в пос. Бадамдар сохраняется активность
Происшествия 12:38
В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)
Политика 12:37
В Ашхабаде планируют масштабные работы по модернизации энергосистемы
Энергетика 12:26