Глава МИД ФРГ: Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию

Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану привело к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг в прямом эфире телеканала ZDF глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Во всяком случае, в ситуации произошла значительная разрядка в последние часы, это связано с тем, что американский президент действительно выступил в большей или меньшей степени с предложением о разговоре о региональной роли Ирана, о программе баллистических ракет Ирана. Мы должны это сделать, мы, как ЕС, все время упоминали об этом в отношении Ирана. Он (Трамп) хочет говорить и об атомном соглашении с Ираном. Считаю, что мы преследуем одинаковые цели", - сказал Маас.

Он добавил, что целью западных союзников остается "не допустить того, чтобы Иран получил атомное оружие"

"Мы считаем, что при помощи СВПД этого можно достичь, в прошлом этого удавалось добиться, и мы должны говорить о том, как это будет идти дальше", - добавил Маас.

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