В Украине назвали основные версии крушения самолета в Иране

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что ведомство рассматривает несколько версий крушения Боинга в Иране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Среди основных: поражение самолета зенитной ракетой, теракт, а также взрыв двигателя по техническим причинам.

Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В ранее опубликованном отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей.

В ведомстве считают, что траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта. При этом пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.

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