Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность конфликтом Ирана и США

9 января 2020 15:02 (UTC+04:00)

Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности в отношениях между Ираном и США и призвал предотвратить возможность разрастания конфликта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Особую озабоченность вызывают сигналы, приходящие из региона (с Ближнего Востока) вслед за ростом напряженности между Ираном и Соединенными Штатами, которые рискуют прежде всего подвергнуть серьезному испытанию медленный процесс восстановления Ирака, а также заложить основы для конфликта большего масштаба, который все хотели бы предотвратить", - заявил понтифик, обращаясь в четверг к представителям дипломатического корпуса, аккредитованным при Святом престоле.

В этой связи папа Франциск напомнил о своем призыве к диалогу, с которым он обратился ко всем заинтересованным сторонам в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане 5 января. Понтифик повторил свои слова о необходимости сохранять "зажженным огонь диалога и самоконтроля" и подчеркнул важность "полного уважения международной законности".

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