Глава Евросовета призвал Иран избегать шагов с последствиями для СВПД

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Иран избегать шагов, которые могут привести к необратимым последствиям относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

"СВПД стал важным достижением 10 лет напряженных международных переговоров и остается важным инструментом для обеспечения региональной стабильности. Президент Европейского Совета призвал президента Ирана воздержаться от шагов, которые могут привести к необратимым последствиям", - говорится в сообщении пресс-службы Евросовета по итогам разговора.

Мишель также призвал стороны не предпринимать дальнейших попыток по усилению напряженности в регионе и выразил надежду на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.