В ходе манифестации в Париже пострадали шестнадцать полицейских

Шестнадцать полицейских пострадали в ходе столкновений на манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг во французской столице проходит первое с наступления нового года шествие противников реформы.

Канал отмечает, что столкновения полиции с радикально настроенными участниками акции произошли в районе площади Святого Августина. Правоохранители пострадали при разгоне радикалов.

Префектура столичной полиции написала в Twitter, что в районе площади находятся "группы нарушителей", и призвала других манифестантов избегать этих людей, чтобы ситуацию могли разрешить силы безопасности.

Также правоохранители указали, что на 18.00 были задержаны 24 человека.

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