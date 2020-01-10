Председатель Евросовета поддержал призывы к расследованию катастрофы Boeing под Тегераном

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в четверг приветствовал призывы представителей Украины, Канады и Великобритании к проведению расследования крушения украинского самолета Boeing 737 в Иране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я одобряю призыв президента [Украины Владимира] Зеленского и премьер-министров [Канады] Джастина Трюдо и [Великобритании] Бориса Джонсона к открытому и доскональному расследованию крушения украинского самолета", - написал он на своей странице в Twitter.

"Когда семьи теряют тех, кого любят, они заслуживают знать, что произошло", - добавил политик.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

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