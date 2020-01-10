Глава МИД Франции считает, что Иран может создать ядерное оружие в ближайшие два года

10 января 2020 11:22 (UTC+04:00)

Власти Франции не считают, что Иран уже сейчас располагает готовым ядерным оружием, однако может его создать в течение ближайшего года или двух, если не удастся убедить Тегеран вернуться к соблюдению ядерной сделки. Об этом заявил в пятницу в эфире радио RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас пока у них нет [ядерного оружия], но если они продолжат игнорировать условия Венского соглашения, тогда они смогут в течение года-двух получить ядерное оружие", - рассказал он.

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