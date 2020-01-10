Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране

Офис Генерального прокурора Украины просит Канаду предоставить имеющуюся у нее информацию об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба офиса.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

"Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - говорится в сообщении офиса в Telegram.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, якобы подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.

При этом в Иране отвергли заявление, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой. Глава организации гражданской авиации страны назвал подобные утверждения "совсем иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.

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