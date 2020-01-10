В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном

10 января 2020 15:44 (UTC+04:00)

Германия остается в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и намерена сделать все, чтобы сохранить соглашение, вопреки призыву президента США Дональда Трампа выйти из договоренности. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Трамп в своем обращении к нации после обстрела Ираном баз с американскими военнослужащими в Ираке призвал страны, оставшиеся в ядерной сделке, покинуть это соглашение.

"По ядерному соглашению у нас разные подходы между США и европейскими странами. Мы едины в европейской тройке, что мы должны отреагировать на пятый этап сокращения обязательств Ираном. Мы остаемся в рамках соглашения, мы склоняем Иран к тому, чтобы он вернулся к своим обязательствам. Мы будем использовать все возможности, чтобы найти дипломатическое решение. Нашей целью остается сохранение соглашения", - заявил Бройль на брифинге в пятницу.

Он добавил, что Берлин считает ядерную сделку реальным инструментом для предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

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