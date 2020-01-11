В Испании сдают в аренду средневековый замок

11 января 2020 02:07 (UTC+04:00)

На онлайн-площадке для аренды жилья появился средневековый замок Льяес в испанском городе Жирона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

Он был построен в X веке, внутри могут разместиться 16 гостей. Располагается замок в двух часах езды от Барселоны. Одна ночь в нем компании туристов обойдется в 330 долларов. Получается, примерно, по 20 долларов с человека. В их распоряжении будут восемь спален с аутентичными деревянными кроватями, часовня, сад и колодец.

На верхние комнаты багаж доставляется шкивами с подъемными канатами. Владелец Марк Гинджоан говорит, что его замок часто арендуют для мальчишников и девичников. Некоторые туристы разыгрывают здесь сюжет заточение сказочной принцессы.

Марк предупреждает потенциальных гостей, что замок Льяес расположен вдали от цивилизации, поэтому им нужно быть готовым к большим пешим переходам. Еще следует запастись едой, так как магазинов поблизости нет.

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