У француженки украли драгоценности на 1,2 млн евро в доме престарелых

Французская полиция задержала трех подозреваемых в похищении драгоценностей стоимостью более 1,2 миллиона евро у женщины, проживающей в пансионате для богатых престарелых людей, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Преступление было совершено в ночь на 27 декабря в Монпелье, сообщает ТАСС.

Воры в маска пробрались в комнату 90-летней женщины, взломав дверь. В сейфе находились ювелирные изделия – кольца, колье, бриллианты.

Преступники вскрыли сейф и похитили все его содержимое.

Полиция изучила видеозаписи и быстро определила личности трех людей. Всем им предъявили обвинения в совершении кражи при отягчающих обстоятельствах.

Примечательно, что один из задержанных – скупщик краденого, а другие задержанные – бывшие работницы дома престарелых.

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