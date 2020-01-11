Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось

11 января 2020 22:17 (UTC+04:00)

Количество задержанных на акции протеста против пенсионной реформы в Париже увеличилось до 19 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в сообщалось о семи задержанных.

" К 18.45 полиция произвела задержание 19 человек", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.

Акция против пенсионной реформы началась в Париже от площади Нации около 14.00. Сначала манифестация проходило спокойно. Однако через некоторое время к шествию присоседилась группа радикалов, которые устроили беспорядки. Хулиганы громили витрины, бросали камни в полицейских, поджигали содержимое урн.

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