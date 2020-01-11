В Хорватии в доме престарелых произошел пожар

11 января 2020 23:13 (UTC+04:00)

Шестеро пожилых людей, проживавших в доме престарелых недалеко от Загреба, погибли в результате пожара. Об этом сообщила в субботу национальная газета Večernji list, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, пожар возник рано утром в субботу в частном доме престарелых в небольшом населенном пункте Андрашевац в 30 км от столицы Хорватии. Огонь стремительно охватил деревянную постройку и, несмотря на оперативное прибытие пожарных команд, здание практически полностью выгорело.

Причины возгорания пока не установлены. По предварительной информации, всего в здании находились порядка 20 человек.

В связи с трагедией место происшествия посетил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава кабинета министров отметил, что начато расследование, в ходе которого будут установлены причины возгорания и другие обстоятельства дела.

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