Почти 150 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

12 января 2020 01:09 (UTC+04:00)

Около 149 тысяч человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы по всей Франции, в том числе 21 тысяча протестующих - Париже, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом эти цифры расходятся с теми, которые приводит крупнейший французский профсоюз CGT. Согласно его подсчётам, только в Париже в манифестации приняли участие 150 тысяч человек.

Вторая в этом году крупная акция протеста против пенсионной реформы прошла в субботу во французской столице и в других городах. В Париже манифестация сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией.

По последним данных префектуры полиции, в ходе столичной манифестации были задержаны 19 человек.

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