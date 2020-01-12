Футбольный клуб "Малага" уволил главного тренера

Испанский специалист Виктор Санчес дель Амо уволен с поста главного тренера испанского футбольного клуба "Малага" из-за интимного видео с его участием, опубликованном в интернете. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС

8 января руководство испанского клуба отстранило тренера от выполнения обязанностей до окончания расследования. Тогда Дель Амо на своей странице в Twitter заявил, что он стал жертвой вымогателей, а к расследованию уже привлечена полиция. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен помощник Дель Амо Серхио Пелликер.

"Клуб "Малага" приложил все усилия, чтобы попытаться разрешить ситуацию мирным путем. Однако добиться взаимопонимания не удалось. Таким образом, "Малага" приняла решение об увольнении тренера по дисциплинарным причинам. Клуб принял во внимание серьезный ущерб, нанесенный учреждению недавними событиями, и действовал с целью минимизировать влияние на команду и всю организацию", - говорится в сообщении.

Дель Амо 43 года, он возглавил "Малагу" в апреле 2019 года. Ранее специалист тренировал испанские "Реал Бетис" и "Депортиво", греческий "Олимпиакос", а также работал помощником наставника в "Хетафе", "Севилье" и "Олимпиакосе".

"Малага" занимает 16-е место во втором дивизионе чемпионата Испании. В активе команды 23 очка после 22 матчей.

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