Британский министр опасается, что Лондон не сможет рассчитывать на США в области обороны

12 января 2020 05:08 (UTC+04:00)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает, что королевство в будущем не сможет рассчитывать на военную поддержку со стороны Соединенных Штатов, и поэтому британцы должны быть готовы опираться лишь на собственные силы. Такое мнение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он высказал в интервью газете The Sunday Times, рассуждая об опасности усиления изоляционизма США при президенте Дональде Трампе.

"Меня беспокоит, что Соединенные Штаты могут оставить лидирующие позиции в мире. Это будет плохо для мира и плохо для нас. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее", - приводятся слова Уоллеса в опубликованной в воскресенье статье.

"За последний год США вывели войска из Сирии, Дональд Трамп в своем заявлении по Ираку сказал, что силы НАТО должны прийти на смену [США] и делать больше на Ближнем Востоке. Сделанные в 2010 году предположения, что мы всегда будем входить в коалицию с США, на самом деле просто не отражают то место, которое мы будем занимать", - отметил глава Минобороны Великобритании.

"Мы очень сильно зависим от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения. Мы должны диверсифицировать наши силы и средства", - уверен Уоллес.

Говоря на этой неделе об активизации роли НАТО на Ближнем Востоке, Трамп подчеркнул, что за годы его пребывания у власти национальная экономика начала переживать бум, и Соединенные Штаты фактически обрели независимость от поставок энергоресурсов из-за рубежа. В связи с этим, по словам хозяина Белого дома, поменялись американские "стратегические приоритеты" на Ближнем Востоке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Елизавета II созвала совещание для разрешения кризиса, вызванного решением принца Гарри
Европа 04:19
Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
Европа 03:36
Футбольный клуб "Малага" уволил главного тренера
Европа 03:14
Генсек ООН: султан Омана превратил страну в процветающее государство
Европа 01:45
Почти 150 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции
Европа 01:09
"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу
Европа 00:26
Лента новостей
Новым премьер-министром Мальты избран сын бывшего президента
Другие страны 06:19
Второй день в США бушует снежный шторм
США 06:02
Абэ призвал к сдержанности всех участников конфликта вокруг Ирана
Другие страны 05:55
В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся
Арабские страны 04:38
Елизавета II созвала совещание для разрешения кризиса, вызванного решением принца Гарри
Европа 04:19
Бывший посол Ирана в России назначен верховным советником главы иранского МИД
Политика 03:59
Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
Европа 03:36
Футбольный клуб "Малага" уволил главного тренера
Европа 03:14
Правящая партия Тайваня одержала победу на парламентских выборах
Другие страны 02:55