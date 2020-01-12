В ресторане в Чехии 30 человек отравились угарным газом

12 января 2020 13:39 (UTC+04:00)

В придорожном ресторане в городе Яблонец-над-Нисоу на северо-западе Чехии в субботу вечером отравились угарным газом 13 человек, возможной причиной является нарушение системы газового отопления в заведении, сообщил в воскресенье журналистам представитель службы скорой помощи Михаэл Георгиев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ресторан были вызваны наши врачи для того, чтобы помочь людям, которые почувствовали себя плохо. По прибытии медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО. Сразу после этого в ресторан были вызваны работники пожарной охраны и полиции. В больницы города перевезены 13 человек, одна из пострадавших помещена в тяжелом состоянии в гипербарическую камеру. Пожарные в течение ночи проверили систему отопления в ресторане и провели проветривание его помещений", - сказал Георгиев.

Он отметил, что отравление угарным газом при его вдыхании может быть при больших дозах смертельным. Его источником обычно являются неисправные газовые, дровяные и угольные системы отопления жилых и рабочих помещений, системы вентиляции в автомашинах. Поскольку симптомы отравления могут быть нечеткими, оно порой принимается за вирусное заболевание, поэтому необходима внимательная работа врачей, сказал Георгиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Чехии: ЕС должен призвать США и Иран воздержаться от эскалации напряженности
Европа 5 января 21:20
Премьер Чехии сообщил об увеличении инвестиций в модернизацию армии
Европа 2 января 09:17
Во Франции более 20 человек отравились угарным газом во время рождественской мессы
Европа 25 декабря 2019 21:07
Атака хакеров прервала работу в угольных шахтах Чехии
Европа 24 декабря 2019 02:05
Племянника Саргсяна доставили из Чехии в Армению
Армения 21 декабря 2019 11:30
В Праге прошли массовые митинги и марш протеста с требованием отставки премьера Чехии
Европа 18 декабря 2019 01:42
Лента новостей
В парламенте Ирана прошло заседание в связи с крушением украинского самолета
Политика 13:57
Один из главарей "Талибана" уничтожен в ходе рейда ВВС Афганистана на севере страны
Другие страны 13:23
Завтра в Баку ожидаются дожди
Общество 13:04
В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана
Другие страны 12:41
Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии
В мире 12:22
Издана 93-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 12:17
В Бангкоке в митингах за и против властей приняло участие 20 тыс. человек
Другие страны 12:01
В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы
Иран 11:38
Элитные подразделения Японии и США провели учения по высадке парашютного десанта
Другие страны 11:29