Испания и Гибралтар задержали 47 человек, незаконно переправлявших мигрантов

12 января 2020 14:16 (UTC+04:00)

Национальная полиция Испании и правоохранительные органы Гибралтара провели совместную операцию против преступной группировки, которая занималась перевозкой мигрантов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе испанской полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Операция прошла в координации с Европейским полицейским агентством (Европол). Стражи порядка задержали 47 человек. Со стороны Испании в операции приняли участие около 200 полицейских.

Преступная организация взимала с мигрантов из Марокко от €7 тыс. до €8 тыс. за свои услуги, что позволило ее членам получить от своей деятельности более €1 млн прибыли. Группировка занималась фальсификацией документов, для того чтобы мигранты могли получить визы, с помощью которых они попадали в Гибралтар. Оттуда нелегалов на внедорожниках тайно переправляли в Испанию.

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