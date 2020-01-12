Джонсон и Меркель подтвердили приверженность иранской ядерной сделке

12 января 2020 20:53 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили приверженность Лондона и Берлина Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе). Об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье канцелярией главы британского правительства по итогам разговора двух политиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры обсудили совместную заинтересованность в том, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, и подтвердили, что остаются привержены делу сохранения СВПД", - отмечается в сообщении.

Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

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