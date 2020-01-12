В Великобритании парковку построили между двух могил

Прихожан личфилдской церкви в пригороде британского Бирмингема возмутила парковка, которую открыли между двух могил. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщили в издании BirminghamLive.

У двух старых захоронений 40-х годов стоят рядом деревянные колышки, чтобы, как отмечается, "посетители не парковались на могилах".

Часть захоронений с кладбища у местной церкви перенесли в другое место еще в 70-х годах прошлого века.

Родственники погибших призвали водителей аккуратно обходиться с могилами, не ходить и не ездить по ним.

"Я понимаю, что нужно было место для парковки, но сначала перенесли бы могилы", - заявил один из прихожан. Другой отметил, что поступок церкви возмутителен.

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