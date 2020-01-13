В Болгарии один человек погиб при взрыве в жилом доме

13 января 2020 12:47 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в болгарском городе Варне выросло до 18, один человек погиб. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

По предварительным данным властей, в квартире на четвертом этаже в ночь на понедельник взорвался газовый баллон. Однако соседи оспаривают эту версией, поскольку они слышали два взрыва с интервалом в несколько минут. В квартире жил 67-летний бывший полицейский, имевший семейные проблемы. В ночь, когда произошел взрыв, он выносил из дома вещи. Его разыскивают правоохранители.

Живущая в соседней квартире женщина погибла в результате обрушения стены.

Все жильцы дома, в котором после взрыва начался пожар, были эвакуированы.

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