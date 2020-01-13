Германия планирует провести международную конференцию по Ливии 19 января

ФРГ планирует провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в Берлин для участия в конференции прибудет, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ливийское соглашение о прекращении огня, которое должно быть подписано в понедельник в Москве, является основой для проведения международной конференции по урегулированию в стране, которую планируется провести в январе в германской столице. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ приветствует это вступившее в силу перемирие, которое достигнуто также усилиями российского и турецкого президентов. Это, разумеется, является основой для того, чтобы такая конференция стала возможной", - сказал он.

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