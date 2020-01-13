Германия поприветствовала соглашение о прекращении огня в Ливии

13 января 2020 15:30 (UTC+04:00)

В Берлине приветствуют соглашение о прекращении огня в Ливии, которое будет подписано в Москве. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ приветствует это вступающее в силу соглашение о прекращении огня, которое связано с усилиями российского и турецкого президентов. Если это подтвердится, это станет базисом, на основании которого будет возможна конференция (в Берлине по Ливии)", - сказал Зайберт.

Он добавил, что официальная дата будет объявлена позже.

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