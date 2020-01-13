Прокуратура сняла обвинение в поддержке экстремизма с экс-премьера Словакии

13 января 2020 22:00 (UTC+04:00)

Словацкая прокуратура сняла обвинение в поддержке экстремизма с бывшего премьер-министра республики Роберта Фицо, которое в декабре прошлого года выдвинула против него полиция. Об этом сообщило в понедельник Словацкое радио, передает Trend со ссылкой га ТАСС.

Прокуратура не обнаружила факта преступления, за которое Фицо, являющемуся председателем крупнейшей партии действующей правительственной коалиции "Направление - социальная демократия", грозило до двух лет заключения. Обвинение было построено лишь на одном из высказываний политика, в котором, как установили эксперты прокуратуры, не было экстремистского содержания.

Словацкие политологи, комментируя обвинение Фицо, связывают его с разгорающейся в республике межпартийной борьбой перед намеченными на 29 февраля выборами в Национальный совет (парламент Словакии). По их мнению, оппоненты Фицо пытались таким образом устранить с предвыборной сцены опасного соперника, каким является популярный среди избирателей политик, и ослабить поддержку социал-демократов. "Направление - социальная демократия", согласно опросам населения, лидирует в рейтинге политических симпатий граждан Словакии.

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