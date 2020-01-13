Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"

13 января 2020 23:57 (UTC+04:00)

Королева Великобритании Елизавета Вторая согласилась с желанием принца Гарри и его жены Меган проводить часть времени в Канаде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Вечером 8 января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. В понедельник в загородном дворце королевы в Норфолке Гарри отвечал на вопросы ближайших родственников, недовольных его неожиданным решением покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи.

"Я и моя семья всецело поддерживали желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодая семья. Несмотря на это, мы предпочли бы, чтобы они продолжили полноценно выполнять обязанности членов королевской семьи. Мы уважаем и понимаем их желание большей независимости как семьи... Был согласован переходный период, во время которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить часть времени в Канаде, а часть - в Британии", - говорится в распространенном Букингемском дворце заявлении.

Королева назвала прошедшую встречу продуктивной и отметила, что Гарри и Меган подтвердили родственникам, что не хотят жить за счет госфинансирования.

"Это сложный для моей семьи вопрос, необходимо еще многое сделать. Я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Елизавета Вторая вызвала "на ковер" не только внука Гарри, но и его брата Уильяма и их отца принца Чарльза. Во дворце также присутствовали все высокопоставленные члены королевской семьи.

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