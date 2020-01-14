Адвокаты Ассанжа заявили, что им не дают встречаться с подзащитным

Адвокаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа считают, что права их подзащитного нарушаются в британской тюрьме, где ему отказывают во встречах с юристами. Как сообщает британское информагентство Press Association. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, представители австралийца заявили в ходе состоявшегося в понедельник в Вестминстерском магистратском суде Лондона процедурного слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США.

По словам адвоката Ассанжа Гарета Пирса, несмотря на настояния его коллег, администрация тюрьмы Белмарш ограничивает количество и продолжительность его встреч с адвокатами, "что является нарушением прав подзащитного". В результате судья Ванесса Барайтсер предоставила Пирсу время для того, чтобы непосредственно в здании суда изучить необходимые документы со своим клиентом, который лично присутствовал на заседании суда. Слушание сопровождалось акцией протеста против судебного преследования Ассанжа, которую перед зданием суда устроили его сторонники.

Согласно британским законам, при рассмотрении дел об экстрадиции подсудимые должны появляться перед судом не реже, чем раз в 28 дней. В феврале поданный США запрос об экстрадиции Ассанжа должен быть рассмотрен по существу.

13 сентября суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Его адвокаты не стали подавать прошение об освобождении под залог, так как суд заявил о наличии "существенных оснований полагать", что австралиец предпримет очередную попытку уйти от правосудия, если окажется на свободе.

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