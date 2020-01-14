Лондон, Берлин и Париж запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном

14 января 2020 16:01 (UTC+04:00)

Великобритания, Германия и Франция запускают механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министров иностранных дел трех европейских стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая действия Ирана, у нас не остается иного выбора, кроме как официально выразить нашу обеспокоенность тем, что Иран не выполняет своих обязательств в рамках СВПД, и передать этот вопрос в Совместную комиссию в рамках Механизма разрешения споров в соответствии со статьей 36 СВПД", - отмечается в коммюнике.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель будет курировать работу механизма. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Борреля.

"В качестве координатора Совместной комиссии (по реализации СВПД) я буду курировать процесс создания механизма урегулирования споров. Целью механизма является решение вопросов, связанных с осуществлением соглашения в рамках Совместной комиссии", - сказал он.

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