Маас призвал Иран конструктивно сотрудничать по механизму урегулирования споров по СВПД

Германия призывает Иран к конструктивному сотрудничеству в механизме урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не могли и дальше оставлять без ответа дальнейшие нарушения Ираном атомного соглашения. Поэтому после интенсивных консультаций с Францией и Великобританией мы приняли решение о запуске предусмотренного соглашением механизма урегулирования споров", - отметил он.

"Наша цель ясна - мы хотим сохранить сделку и найти дипломатическое решение в рамках соглашения", - заверил германский министр. "Это мы будем делать вместе со всеми партнерами по сделке. Мы призываем Иран конструктивно участвовать в запускаемом сейчас процессе переговоров", - подчеркнул Маас.

Ранее во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из сделки США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее сегодняшнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале январе заявил о завершении этого процесса.

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