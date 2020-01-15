Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing

Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности страны обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы сбитого возле Тегерана Boeing. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

"Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

В офисе заявили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

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