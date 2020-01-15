Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing

15 января 2020 11:40 (UTC+04:00)

Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности страны обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы сбитого возле Тегерана Boeing. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

"Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

В офисе заявили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке
Другие страны 07:02
Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД
Другие страны 06:02
Канада обратилась к Украине за помощью при идентификации жертв авиакатастрофы в Иране
Другие страны 01:06
Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе
В мире 14 января 21:40
Маас призвал Иран конструктивно сотрудничать по механизму урегулирования споров по СВПД
Европа 14 января 16:30
Лондон, Берлин и Париж запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
Европа 14 января 16:01
Лента новостей
Объявлены результаты экзаменов экстерном по г. Баку
Общество 12:12
Сын арестованного главы ИВ Агстафинского района уволен из органов прокуратуры
Общество 12:06
Названы доходы Азербайджана от гонок Формулы 1
Экономика 12:00
В 2019 г. были арестованы девять должностных лиц - Кямран Алиев
Общество 11:55
В Азербайджане предусмотрено строительство нескольких платных автодорог
Транспорт 11:51
К 2022 году в ОАЭ будет построено новое посольство Узбекистана
Бизнес 11:49
В 35 случаях были сделаны официальные предупреждения в связи с профилактикой коррупции - Кямран Алиев
Общество 11:48
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020-2021 годы
Энергетика 11:45
Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе и мире
Политика 11:42