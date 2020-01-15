Число погибших при взрыве на нефтехимическом полигоне в Каталонии выросло до трех

По меньшей мере три человека погибли, семь пострадали в результате взрыва, прогремевшего во вторник на территории промышленной зоны в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета El Periodico.
Ранее сообщалось о двух погибших. По информации издания, умер человек, которого доставили в больницу с ранениями, полученными в результате взрыва.
Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим.
Взрыв и пожар были зафиксированы в районе населенного пункта Ла Канонха, на нефтехимическом полигоне, принадлежащем предприятию IQOXE ("Химическая промышленность окиси этилена"), которое занимается производством окиси этилена и гликоля. К настоящему моменту в районе ЧП восстановлено железнодорожное движение.
Причины взрыва пока не называются.
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